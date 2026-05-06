Mascagni Academy venerdì 8 maggio il primo concerto al Circolo Galliani Masini
Venerdì 8 maggio si terrà al Circolo Galliani Masini il primo concerto della Mascagni Academy, un evento che coinvolge ventisei giovani cantanti lirici provenienti da diverse nazioni. I partecipanti sono arrivati a Livorno per prendere parte alla nuova edizione del percorso di alta formazione organizzato dal Dipartimento Mascagni della Fondazione, dedicato al repertorio mascagnano e verista. La manifestazione si svolge al Teatro Goldoni, sede principale dell’iniziativa.
Ventisei giovani cantanti lirici provenienti da ogni parte del mondo sono a Livorno, al Teatro Goldoni, per partecipare alla nuova edizione della Mascagni Academy, il percorso di alta formazione dedicato al repertorio mascagnano e verista organizzato dal Dipartimento Mascagni della Fondazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie correlate
Ascolti tv ieri venerdì 1 maggio, chi vince tra Il diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio e Quarto GradoLa Rai non riesce a centrare i tris nella giornata di venerdì 1 maggio 2026 negli ascolti tv.
Conservatorio Mascagni, domenica 15 marzo il primo concerto della rassegna "Pietro Nardini"Prende il via domenica 15 marzo alle 11 nell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno la XX...