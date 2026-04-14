Il 14 aprile 2026 ricorre il giorno dedicato alla commemorazione dei martiri Tiburzio, Valeriano e Massimo, ricordati dalla liturgia cristiana nel corso della seconda settimana pasquale. La loro figura viene celebrata in un contesto che richiama la tradizione religiosa e le storie di fede che si sono tramandate nel tempo. La giornata si inserisce in un momento di riflessione sulla loro testimonianza di sacrificio lungo la Via Appia.

In questo martedì 14 aprile 2026, nel cuore della seconda settimana pasquale, la liturgia cristiana pone l’accento sulla memoria dei martiri Tiburzio, Valeriano e Massimo. La vicenda, che affonda le radici nel III secolo romano, vede come protagonisti i fratelli Tiburzio e Valeriano — quest’ultimo legato alla figura di Santa Cecilia in quanto suo sposo — i quali, dopo aver abbracciato il cristianesimo, furono condannati per la loro dedizione alla sepoltura dei defunti cristiani, portando con sé la conversione del funzionario Massimo durante la prigionia. Topografia del sacro tra testimonianza antica e pellegrinaggi medievali. Le tracce storiche che permettono di ricostruire l’importanza di questi tre testimoni della fede sono sobrie ma estremamente coerenti nelle fonti documentarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il sacrificio dei tre martiri: segreti e fede lungo la Via Appia

Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo: martiri della Via Appia e testimoni della fedeNell’odierno martedì della II settimana di Pasqua (14 aprile 2026) la Chiesa fa memoria dei Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, martiri romani del...

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