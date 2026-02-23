In Abruzzo al via Scegliamo da campioni il progetto contro l' obesità infantile di Lnd e Figc

In Abruzzo, i dati regionali sono altrettanto preoccupanti: il 21,6% dei nostri ragazzi è in sovrappeso e il 13,8% soffre di obesità “Scegliamo da campioni”. Questo il nome del progetto contro l'obesità infantile messo in campo da Lnd (lega nazionale dilettanti) e Figc (federazione italiana giuoco calcio).In Italia, più di un bambino su tre è colpito da sovrappeso o obesità. In Abruzzo, i dati regionali sono altrettanto preoccupanti: il 21,6% dei nostri ragazzi è in sovrappeso e il 13,8% soffre di obesità. La presentazione ufficiale del progetto in Abruzzo è in programma giovedì 26 febbraio alle ore 10. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Obesità infantile, il progetto dell’Asl Na2 Nord di prevenzione nelle scuoleL’obesità infantile rappresenta una sfida crescente, soprattutto in Campania.

Una piattaforma digitale contro l'obesità, nel Policlinico al via il progetto Shield: "Approccio basato su stili di vita sani"Al Policlinico prende avvio il progetto Shield, una piattaforma digitale dedicata alla lotta contro l'obesità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Abruzzo: al via istanze per contributi in progetti di assistenza sociale; Ramadan al via, quest’anno coincide con la Quaresima: i dati su Abruzzo e L’Aquila; Social Academy Abruzzo: al via l’infrastruttura per l’integrazione socio-sanitaria; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO].

Abruzzo: al via istanze per contributi in progetti di assistenza sociale -2-(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - 'La misura - spiega l'assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo - e' stata ... ilsole24ore.com

Anche in Abruzzo al via lo Psicologo di base: approvato il regolamentoVia libera della Giunta lo scorso 8 luglio all’atto di indirizzo sulle modalità organizzative del servizio. Soddisfatto l’Opi Abruzzo: Iter lungo e travagliato: la proposta di 3 anni fa era stata ... quotidianosanita.it

Ogni giorno scegliamo solo il meglio. Perché la freschezza non si racconta, si porta a tavola - facebook.com facebook