AAA cercasi abitanti | al via il piano regionale contro lo spopolamento dei borghi calabresi

La Regione Calabria ha annunciato l’avvio di un progetto volto a contrastare lo spopolamento dei borghi locali. La misura mira a coinvolgere nuovi abitanti e a favorire la ripopolazione delle aree più isolate. L’iniziativa si concentra sul rilancio di alcune zone del territorio, con l’obiettivo di attrarre persone interessate a risiedere in queste comunità. La campagna di reclutamento è stata avviata nelle ultime settimane.

La Regione Calabria ha avviato un nuovo progetto innovativo con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e rilanciare i borghi del territorio.Nelle scorse settimane, la Giunta regionale ha approvato una delibera dedicata e, con l’attivazione del portale ufficiale, prende il via la fase pilota.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Campania, una legge regionale contro lo spopolamento: 10 milioni per rilanciare le aree interneUna proposta di legge regionale per le aree interne della Campania, con un fondo dedicato da 10 milioni di euro l’anno e una ridefinizione dei... Borghi in pericolo: il regista Milani sfida lo spopolamento a Opi? Cosa sapere Il regista Riccardo Milani incontra la Fondazione Magna Carta a Opi il 27 aprile.