Il presidente dell’Inter ha espresso parole di riconoscimento per l’ex calciatore dei nerazzurri, scomparso oggi all’età di 69 anni. Ricordando Beccalossi, ha sottolineato come sia stato una fonte di ispirazione per molti giovani e un esempio da seguire. Ha inoltre ricordato come San Siro si trasformasse durante le sue partite, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi.

di Paolo Moramarco Marotta ricorda Beccalossi. L’omaggio del presidente dell’Inter all’ex leggenda dei nerazzurri scomparsa oggi all’età di 69 anni. In occasione della camera ardente a Brescia, Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha voluto rendere omaggio a Evaristo Beccalossi, ex giocatore simbolo del club nerazzurro, scomparso all’età di 69 anni. Marotta ha sottolineato l’impatto positivo che il campione ha avuto sul calcio italiano e il suo ruolo di fonte d’ispirazione per tanti giovani calciatori. L’INFLUENZA E LA LEGACY DI BECCALOSSI – «È stato fonte d’ispirazione per tanti giovani calciatori, e non solo. Ha vissuto il suo splendore in un calcio romantico, è stato artefice di giocate sublimi che hanno emozionato tutti, tifosi e avversari.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta ricorda Beccalossi: «È stato fonte d’ispirazione per tanti giovani ed esempio da seguire. San Siro si trasformava con lui»

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