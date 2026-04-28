Smantellato covo dello spaccio nell' edificio abbandonato | due giovani bloccati dopo la fuga

Gli agenti dell'Arma hanno sgominato un nascondiglio di droga in un edificio abbandonato, fermando due giovani dopo che avevano tentato di scappare. L'operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alla successiva identificazione dei soggetti coinvolti. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle eventuali persone arrestate o ai quantitativi sequestrati. La vicenda si inserisce in un'indagine più ampia contro il traffico illecito di sostanze proibite.

Un colpo allo spaccio di stupefacenti, con gli investigatori dell'Arma che avrebbero individuato e smantellato un covo della droga. Nel pomeriggio del 25 aprile i Carabinieri della stazione di Conselice, a conclusione di un’attività info-investigativa, hanno denunciato due giovani, ritenuti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Scoperto il covo dello spaccio tra giovani: cocaina e hashish anche a minorenni, 4 arrestiPer tre di loro sono scattati gli arresti domiciliari, mentre a un quarto indagato è stata concessa la misura dell'obbligo di presentazione alla... Leggi anche: Chili di droga smistati con un walkie talkie: smantellato il supermarket dello spaccio Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Rieti, blitz dei Carabinieri nei boschi: smantellato bivacco dello spaccio, due arresti; Ostia: smantellato hub domestico dello spaccio grazie a youpol, 5 arresti. Smantellato bivacco dello spaccio nei boschi di CorsignanoIntervento dei carabinieri a Corsignano, località di Castelnuovo Berardenga, dove i militari hanno individuato e smantellato un bivacco nascosto tra la ... gonews.it Spaccio alle Cerbaie, blitz dei carabinieri: smantellato un bivaccoProsegue con un’intensificazione mirata l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree delle Cerbaie, da tempo considerate tra ... gonews.it La Digos ha smantellato una rete neonazista attiva su piattaforme di messaggistica Arrestato un 19enne, ritenuto promotore e amministratore del gruppo L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano, ha fatto emergere la diffusione di propaganda supremat - facebook.com facebook