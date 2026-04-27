Taranto caos nel Borgo | blocchi parcheggi in Corso Umberto

A Taranto, nel Borgo, sono stati istituiti blocchi temporanei sui parcheggi in Corso Umberto dalle 7:00 alle 18:00. I lavori riguardano i cantieri del sistema BRT, che continueranno fino alla fine di giugno. La presenza di queste restrizioni ha creato disagi e disorientamento tra i residenti e i pendolari che frequentano l’area. La situazione si ripercuote sulla viabilità e sulla mobilità quotidiana nel quartiere.

? Cosa sapere Nuovi blocchi parcheggio in Corso Umberto a Taranto dalle 7:00 alle 18:00.. I cantieri per il sistema BRT restano attivi fino alla fine di giugno.. Nuovi blocchi per il parcheggio in Corso Umberto a Taranto entrano in vigore con restrizioni che interessano numerosi stalli del Borgo fino alla fine di giugno, a causa dei cantieri per le BRT. La misura, che vede l’applicazione dei divieti dalle 7:00 alle 18:00, colpisce duramente la viabilità di un’area storicamente già critica per la sosta. vive o lavora nel cuore antico della città, la mattinata di questo lunedì 27 aprile ha presentato un volto diverso delle strade del centro. I...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, caos nel Borgo: blocchi parcheggi in Corso Umberto Notizie correlate Parcheggi in Corso Umberto: la sfida del Comune contro il caosL’amministrazione comunale ha presentato una proposta per la gestione dei parcheggi che sta scatenando un acceso dibattito tra i cittadini e le... Torino, caos in corso Mediterraneo: blocchi e deviazioni GTTUn intervento strutturale sulla rete luminosa di corso Mediterraneo comporterà la chiusura di parte della carreggiata e variazioni al servizio di...