Nel mondo del tennis professionistico si cela un aspetto spesso trascurato: gli spogliatoi condivisi dai migliori atleti. Nonostante la competizione intensa sul campo, molti campioni si trovano a cambiare in spazi comuni dove raramente si scambiano parole o sguardi. Questa realtà, poco pubblicizzata, mostra un lato meno glamour di uno sport che, tra vittorie e sconfitte, mantiene un ambiente di condivisione forzata.

C’è un paradosso al cuore del tennis professionistico che nessun responsabile marketing ha mai avuto il coraggio di mettere in evidenza: i migliori atleti del mondo, quelli pagati per distruggersi a vicenda su un rettangolo di cemento o erba, sono poi costretti a cambiarsi nello stesso spogliatoio. A dividere lo stesso specchio. A fingere normalità a novanta centimetri di distanza da chi ti ha appena fatto a pezzi. E non è un bell’ambientino. Nemmeno a Monte Carlo. Prova a raccontarlo il Guardian. Coco Gauff dice per esempio che “la cosa peggiore di condividere uno spogliatoio è vedere qualcuno, sapere che ha giocato, ma non sapere come è andata a finire.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il terribile mondo degli spogliatoi del tennis, dove i campioni nemmeno si guardano in faccia

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In questo mondo terribile, nell'ultimo anno, i ricchissimi del pianeta hanno visto moltiplicarsi la loro ricchezza, proprio sfruttando le dinamiche di guerra e precarietà. Anche "l’Italia resta il Paese delle fortune invertite. La ricchezza è sempre più concentrata in alt - facebook.com facebook