Mariam morta a 25 anni nell'incidente a Granarolo | aveva appena finito di lavorare la sorella è grave

Una giovane donna di 25 anni è deceduta in un incidente avvenuto sulla SS 253 bis vicino a Granarolo Emilia, mentre stava tornando a casa dopo aver terminato il turno di lavoro. Nell’impatto frontale con un’altra vettura, la sua auto è andata distrutta. La sorella della vittima, coinvolta nello scontro, si trova in condizioni gravi. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.

Mariam Aqsa, 25 anni, stava rientrando a casa quando lungo la SS 253 bis, nei pressi di Granarolo Emilia, la sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. È morta sul colpo, grave la sorella che era con lei. Feriti anche i due occupanti dell’altra auto, una coppia di fidanzati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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