Il primo lunedì di maggio ogni anno attira l’attenzione di tutto il mondo della moda e dello spettacolo, grazie alla celebre serata dedicata alla Met Gala. Per il 2026, il tema scelto è

Se hai anche solo un minimo di presenza online, sai già che il primo lunedì di maggio non è una data qualsiasi. È IL momento. Quello in cui internet si ferma, i meme partono prima ancora che gli outfit arrivino sul carpet e tutti improvvisamente diventano critici di moda. E il Met Gala 2026? Sarà Fashion is Art. Oh-là-là. Il Met Gala 2026 è “Fashion Is Art”: finalmente qualcuno lo dice davvero. Il dress code di quest’anno è Fashion Is Art. Che, detta semplice, significa: basta vestiti “carini”. Basta look safe. Se arrivi lì e sembri pronta per una cena elegante. hai sbagliato evento. L’idea è molto più interessante: trattare il corpo vestito come una forma d’arte vera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Met Gala 2026: tema Fashion Is Art, le co-chair e cosa aspettarsi dal red carpet più importante dell’anno

Svelato il dress code del Met Gala 2026: il tema “Fashion is Art” preannuncia scintille"La moda è arte": è questo il tema del Met Gala 2026 in programma lunedì 4 maggio 2026 presso il Metropolitan Museum of Art di New York.

Met Gala 2026, svelato il dress code: Fashion is ArtPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

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