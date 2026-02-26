Un make up elegante e sofisticato per la cantante, accompagnato da una manicure graffiante e da un’acconciatura di ispirazione rétro Tra l’eyeliner di Patty Pravo, lo sguardo luminoso di Elettra Lamborghini e i toni freddi che hanno acceso l’incarnato di Pilar Fogliati, una nota a parte merita Levante, con un trucco occhi di grande impatto visivo. Uno sguardo quasi acquatico, curato da Valentina Raimondi per Armani Beauty con due diversi Eye Tint (gli ombretti liquidi del brand, ndr) e che ha letteralmente accesso il viso della cantante, conferendogli grande luminosità. Nella serata di mercoledì 25 febbraio c’era, poi, un dettaglio in più: un tocco di viola. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scopri il make up della cantante, che per la seconda serata del Festival ha sfoggiato un make up di grande impatto, e insieme di grande eleganza

Sopra i segreti del make up delle artiste a Sanremo 2026. Tutto quello che c'è da sapere sui beauty look della prima serata del FestivalSanremo 2026 al via martedì 24 febbraio, con i primi beauty look delle artiste in gara, all’insegna di un’eleganza raffinata e mai sopra le righe.

Cantante di talento, ha comunicato la sua arte anche con l'immagine. Make up e capelli in primo pianoLa “Ragazza del Piper” ha saputo trasformare ogni esibizione a Sanremo in una performance d’arte, dove la musica si fonde con l’immagine.

