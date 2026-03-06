La truccatrice del film ha condiviso i dettagli sui prodotti utilizzati per il trucco di Margot Robbie in Cime Tempestose. Tra gli articoli citati ci sono cosmetici di marca e un lip balm dal prezzo contenuto. La make-up artist ha specificato ogni prodotto impiegato, offrendo una panoramica completa del look dell’attrice sul set.

Pomegranate blush è una delle ricerche più in voga sui social e non si contano i tutorial per cercare di ricreare quell’effetto di gote arrossate pazzesco che ha fatto innamorare Jacob Elordi e un po’ anche noi. Ora però sono finiti i tempi dei tentativi casuali perché la make-up ed hair artist del film, Siân Miller, ha svelato alla rivista Allure quali prodotti ha usato sul viso di Margot per trasformarla in Catherine Earnshaw. I blush usati per ricreare l’effetto arrossato Focus del beauty look come detto le guance, che su tutti i protagonisti del film sono state truccate in modo da sembrare arrossate dall’aria pungente della brughiera inglese, dove è ambientata la storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie in Cime Tempestose, la make-up artist ha rivelato tutti i prodotti usati, incluso un lip balm low cost

Cime Tempestose, Margot Robbie lancia le Bronte Waves. Il tool low costo che ti serve per onde morbide e ribelliSe c’è una cosa che Margot Robbie sa fare, oltre a dominare il botteghino, è dettare legge in fatto di hair styling.

Margot Robbie, tutti i look sfoggiati per il press tour di Cime TempestosePer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Una raccolta di contenuti su Margot Robbie.

Temi più discussi: Perché Cime tempestose al botteghino è un vero ma immeritato successo?; Cime tempestose: perché si parla tanto del film di Emerald Fennell; Cime Tempestose, la spiegazione del finale del film con Margot Robbie; Margot Robbie in Cime Tempestose, la make-up artist ha rivelato tutti i prodotti usati, incluso un lip balm low cost.

Margot Robbie in Cime Tempestose , la make-up artist ha rivelato tutti i prodotti usati, incluso un lip balm low costLa truccatrice del film Siân Miller ha svelato tutti i prodotti usati sull’attrice, compresi i blush per ricreare il pomegranate make-up ... vanityfair.it

Jacob Elordi si trasforma in ombrello umano per Margot Robbie: l’intesa da Cime Tempestose al red carpet scatena il gossip (inutilmente)Non è passata inosservata l'intesa tra Jacob Elordi e Margot Robbie all'anteprima londinese di Cime Tempestose ... ilfattoquotidiano.it

Un mix di passione e ossessione : Margot Robbie e la regista Emerald Fennell e la loro visione di “Cime Tempestose” ancora in programmazione al Megaplex https://www.megaplex-stardust.com/newsletter_standard/newsletter_2040.htm - facebook.com facebook

Mi accontenterei di andare a cena solo con Margot Robbie x.com