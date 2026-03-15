Grinta Colle 2006 | 19 punti nelle ultime 7 partite e tante storie di vita da raccontare

Il Colle 2006, squadra di calcio del quartiere di Collemarino, ha ottenuto 19 punti nelle ultime sette partite. La formazione ha mostrato grande determinazione sul campo, affrontando con tenacia le sfide di questa fase della stagione. Questi risultati sottolineano l’impegno della squadra, che continua a raccontare storie di vita e passione attraverso le proprie prestazioni sportive.

ANCONA – Dal Colle 2006 riceviamo e pubblichiamo: «Il Colle 2006, la squadra di calcio del quartiere di Collemarino, sta vivendo uno dei momenti più intensi della sua stagione. Diciannove punti conquistati nelle ultime sette partite raccontano una squadra che, dopo un inizio complicato, ha saputo reagire con carattere, spirito di gruppo e grande determinazione. Ma quella del Colle 2006 non è soltanto una storia di risultati. È soprattutto il racconto di una squadra giovane che cresce, partita dopo partita, e che in campo porta i valori di un intero quartiere. I ragazzi, guidati dal tecnico Turbanti e dal vice Cellottini e i portieri sotto le indicazioni di Maurizio Giaccaglia, stanno dimostrando cosa significa lottare su ogni pallone, correre fio all’ultimo minuto e non arrendersi mai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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