Con l’arrivo della primavera, riprendono le attività educative e culturali sui Sacri Monti del Piemonte, aree riconosciute come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Le iniziative prevedono incontri tra scuole, scambi culturali e percorsi lungo i cammini europei che collegano i diversi siti. Questi spazi combinano elementi storici, artistici e paesaggistici, offrendo opportunità di apprendimento diretto e coinvolgente.

Con l’arrivo della primavera ripartono le attività didattiche e culturali sui Sacri Monti del Piemonte, luoghi unici dove storia, arte e paesaggio si fondono in esperienze di apprendimento sul campo. Nei giorni scorsi, il Sacro Monte di Orta ha accolto un gruppo di studenti del liceo italiano “Atanas Dalchev” di Sofia, in Bulgaria, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Impariamo fuori dalla classe”. Quindici ragazzi e ragazze, accompagnati dai loro docenti, hanno vissuto una giornata tra natura e cultura, guidati dall’associazione DragoLago di Bolzano Novarese, attiva nella promozione dell’outdoor education. L’iniziativa conferma come i Sacri Monti siano luoghi ideali per scambi culturali, esperienze formative e percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Primavera sui Sacri Monti: scuole, scambi culturali e cammini europei

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