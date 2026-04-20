Bassani e l’eccidio del Castello Letture e teatro con gli studenti

Oggi alle 18.30 si terrà un evento al centro di promozione sociale ‘il Barco’ in via Indipendenza 40. L’iniziativa prevede letture e rappresentazioni teatrali dedicate all’eccidio del Castello, con la partecipazione di studenti. L’obiettivo è approfondire un episodio storico attraverso testimonianze e interpretazioni artistiche, coinvolgendo il pubblico in un percorso che unisce memoria e cultura.

Oggi alle 18.30, al centro di promozione sociale ‘il Barco’ (via Indipendenza 40’, avrà luogo ‘Oltre il racconto la storia. Leggere Bassani per scoprire l’eccidio del Castello’. Si tratta del primo degli appuntamenti inseriti nel calendario delle attività attività culturali indette dal Comitato celebrazioni 25 aprile, nella cornice dell’81esimo anniversario della Liberazione. L’evento, promosso da Anpi, è realizzato grazie alla collaborazione di Comune, Centro di Documentazione del Museo del Risorgimento e della Resistenza, centro di promozione sociale ‘Il Barco’, Centro Studi Bassaniani, Fondazione Giorgio Bassani. L’occasione vedrà in...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bassani e l’eccidio del Castello. Letture e teatro con gli studenti Notizie correlate Gli studenti visitano il ghetto ebraico: "Sulle tracce di Bassani"I ragazzi dell’istituto comprensivo Bentivoglio di Poggio Renatico riscoprono l’eredità ebraica di Ferrara. Leggi anche: Il genio del teatro del ‘900 alla Distilleria con “Apax* - per non farla finita con Antonin Artaud. Discorsi e letture, suoni e glossolalie” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Bassani e l’eccidio del Castello. Letture e teatro con gli studenti; Celebrazioni dei 25 Aprile; 81° Anniversario della Liberazione: le cerimonie e le iniziative culturali a Ferrara. New Bassani Auto S.r.l. | Arsiè facebook