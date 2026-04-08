La stazione fantasma di Maredolce una petizione per aprirla | Occorre collegare Brancaccio

La stazione di Maredolce, inaugurata nel 2016, si trova attualmente inattiva e non inclusa nei piani di riattivazione di Rfi, che ha citato problemi funzionali. La struttura, più volte presa di mira da atti vandalici, resta una

Inaugurata nel 2016 e più volte vandalizzata, è rimasta fuori dai piani di riattivazione di Rfi "a causa di problemi funzionali": stiamo parlando della stazione di Maredolce. Per l'apertura di quella che oggi è a tutti gli effetti una stazione fantasma, Sicilia in Progress, portale che monitora e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

VIDEO | La stazione fantasma di Maredolce resta chiusa, Lagalla: "Puntiamo a riutilizzarla con il metrotreno"Tra milioni sprecati e sogni negati: vi portiamo a Maredolce, la stazione fantasma dove i treni non si fermano.

Il progetto della cabinovia di Monte Mario per collegare Balduina, Prati e Flaminio. Lanciata una petizioneIncluso nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) della città il mezzo a fune collegherebbe i tre quartieri di Roma su un tracciato di circa 1.