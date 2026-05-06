Maredè | il debutto lo-fi che dà voce ai segreti della Gen Z

Un giovane artista ha appena pubblicato un album in stile lo-fi che raccoglie i temi e le emozioni della Generazione Z. La sua musica cerca di rappresentare le tensioni e le esperienze di un pubblico giovane attraverso suoni semplici e atmosfere rilassate. Prima di salire sui palchi più grandi, l'artista ha condiviso i propri pensieri e le influenze che hanno portato alla creazione di questa raccolta, offrendo uno sguardo intimo sul suo percorso.

? Cosa scoprirai Come può il sound lo-fi tradurre il conflitto della Gen Z?. Cosa nasconde l'artista dietro il giradischi prima dei grandi palchi?. Perché la distanza nelle relazioni moderne diventa un elemento fisico?. Quali segreti rivelano i brani sulla fragilità della società dell'immagine?.? In Breve Uscita EP 10 maggio con quattro tracce lo-fi e R&B. Concerto Sopravènto Festival a Fano previsto per il 16 maggio. Aperture passate per Pino D'Angiò a Roma e Nada a Milano. In arrivo un quinto singolo durante la stagione estiva 2026. Il dieci maggio prossimo uscirà l’EP Che resti tra noi, il debutto discografico del ventiseienne Luigi Bevilacqua, noto come Maredè, finalista alla competizione Musicultura 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maredè: il debutto lo-fi che dà voce ai segreti della Gen Z Notizie correlate “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”: il documentario che dà voce ai giovani arriva nelle sale italianeArriva nelle sale italiane “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”, il nuovo documentario diretto da Massimo Selis, scritto insieme a Belinda... Memorie in Movimento, ad Avellino nasce l'archivio che dà voce ai dimenticati della storiaARCI Avellino lancia, con il sostegno della Chiesa Valdese, un progetto culturale e politico per restituire centralità alle lotte delle donne, delle... Contenuti di approfondimento Esce il primo album di MaredèEsce il 10 maggio Che resti tra noi, il primo EP del cantautore Maredè (al secolo Luigi Bevilacqua), finalista a Musicultura 2026. Quattro sono i brani che raccontano la fragilità emotiva che produc ... senigallianotizie.it Silvio Orlando in scena al Carignano con Il berretto a sonagliSilvio Orlando debutta questa sera - martedì 28 aprile, alle 19.30 - al Carignano con il Berretto a sonagli di Pirandello, regia di Andrea Baracco. (ANSA) ... ansa.it