Stasera su Rai 2 va in onda la sesta stagione di Mare Fuori, con episodi 3 e 4. Rosa Ricci e Tommaso sono protagonisti di alcune delle scene più intense, con tensioni e segreti che emergono tra i personaggi. Le vicende si svolgono all’interno dell’IPM, dove si sviluppano nuovi sviluppi che modificano le relazioni tra i protagonisti. La puntata si concentra su momenti di forte tensione e cambiamenti nelle dinamiche interne.

Stasera 6 maggio su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori entra nel vivo: Rosa Ricci e Tommaso diventano il fulcro degli episodi 3 e 4, tra segreti, tensioni crescenti e nuove verità che cambiano gli equilibri dell'IPM. Dopo il grande successo della release su RaiPlay, dove sono già disponibili tutti gli episodi della sesta stagione di Mare Fuori, la serie ambientata nell'immaginario IPM di Napoli torna anche in TV. Questa sera, mercoledì 6 maggio, su Rai 2 in prima serata alle 21:20, andranno in onda il terzo e il quarto episodio della produzione Picomedia. Dove eravamo rimasti: tensioni e nuovi equilibri all'IPM La situazione all'interno dell'IPM è sempre più instabile.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mare Fuori 6 su Rai 2: Rosa e Tommaso al centro degli episodi più tesi di stasera

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