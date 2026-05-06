Mare Fuori 6 stasera su Rai 2 | la trama del terzo e quarto episodio

Da webmagazine24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 6 maggio, una nuova puntata di 'Mare Fuori 6' con il terzo e quarto episodio della nuova stagione, in onda su Rai 2 in prima serata. Protagonisti, ancora una volta, i giovani detenuti dell'Ipm di Napoli che cercano di trovare la loro strada tra le sfide e le ombre della reclusione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Mare Fuori 6 Anticipazioni: Il Terribile Segreto Di Simone!

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