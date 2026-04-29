Mare Fuori 6 torna in onda su Rai2 dopo un'anteprima in streaming su RaiPlay. La serie, molto seguita, riprende con nuovi episodi che vedranno il ritorno del cast principale e l’introduzione di alcune novità nella trama. La messa in onda in chiaro permette di raggiungere un pubblico più ampio, ampliando così la visibilità della serie tra gli spettatori televisivi.

Tutto pronto per il ritorno di “ Mare Fuori 6 ” in chiaro su Rai2. Dopo l’anteprima in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, i nuovi episodi della serie cult approdano sul piccolo schermo per la gioia di milioni di fan. Scopriamo il cast, le novità e le anticipazioni della sesta stagione! Mare Fuori 6 in chiaro su Rai 2: la trama della sesta stagione. Ci siamo: da stasera, mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 21.20 appuntamento in chiaro su Rai2 con la messa in onda della sesta stagione di “ Mare Fuori 6 “. Dopo l’anteprima streaming sulla piattaforma di RaiPlay, gli episodi della stagione cult di Rai Fiction, co-prodotta con Picomedia e prodotta da Roberto Sessa, arriva in chiaro su Rai2.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Mare Fuori 6 torna su Rai 2: cast, trama e novità della serie cult

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