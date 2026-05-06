A Senigallia, nelle ultime settimane, si sono susseguite notizie riguardanti nuovi cantieri in città e le conseguenze per i residenti storici. Si è parlato anche di un cambiamento nelle riserve di fondi destinati all’edilizia sociale, che sono state eliminate. Questi sviluppi hanno suscitato domande sulla possibilità di una crescente speculazione edilizia e su come le nuove costruzioni possano modificare la vita quotidiana delle persone che vivono da tempo nella zona.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi cantieri la vita dei residenti storici?. Perché la quota per l'edilizia sociale è stata eliminata?. Chi trarrà profitto dalla creazione di appartamenti sempre più piccoli?. Come cambierà il volto di Senigallia durante i mesi invernali?.? In Breve Eliminata quota 25% edilizia sociale nel progetto ex fonderia Veco del 2005.. Rischio quartieri fantasma in zone come Villa Torlonia, Ciarnin e area portuale.. Proposta Senigallia Cambia prevede nuovi bandi ERP e dialogo costante con ERAP.. Piano prevede recupero aree dismesse Caserme, ex Sacelit e Palazzo Gherardi.. Il candidato per la lista Senigallia Cambia, Marconi, ha sollevato interrogativi urgenti sulla trasformazione urbana di Senigallia, denunciando un modello che rischia di espellere i residenti storici dai centri abitati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marconi: il rischio speculazione edilizia a Senigallia

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