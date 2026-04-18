Piano Operativo Comunale | le destre pisane la speculazione edilizia e finanziaria e il miraggio dei 100.000

Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale di Pisa ha concentrato le sue politiche urbanistiche su progetti di edilizia privata e grandi opere, sostenendo che tali interventi avrebbero portato a superare la soglia di 100.000 residenti. La giunta ha promosso investimenti in parcheggi e iniziative di natura edilizia, attribuendo a queste scelte un ruolo centrale nel rilancio della città. La strategia ha suscitato critiche riguardo alla sua reale efficacia e alle implicazioni speculative.

Da anni il Sindaco Michele Conti e la sua giunta si affannano a giustificare un’azione amministrativa che si concentra quasi esclusivamente su edilizia privata speculativa, parcheggi e grandi opere sostenendo che così facendo si riporterà senz’altro i residenti di Pisa oltre la soglia dei 100.000.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Piano operativo comunale 'nel segreto', le opposizione diffidano il sindaco: "Forzatura inaccettabile"Una diffida al sindaco Michele Conti e alla Giunta comunale, e per conoscenza al prefetto, inviata dai capigruppo di opposizione. Cascina, approvato il nuovo Piano Operativo ComunaleDopo quasi 7 ore di discussione, il consiglio comunale di Cascina ha adottato il nuovo Piano Operativo Comunale (POC), respingendo i quasi 900... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 'Pisa è centomila volte meglio': il nuovo Piano operativo comunale entra nella fase finale; Il Piano Operativo Comunale entra nella fase finale; Parcheggio nel Vallo dello Scotto: nel Piano Operativo Comunale non c’è la previsione. Una prima vittoria; Piano Operativo comunale: manca ancora la delibera completa. Inviata diffida al sindaco e alla giunta. Piano operativo comunale ok alle controdeduzioniIl consiglio comunale ha approvato le controdeduzioni predisposte dal servizio assetto del territorio, di concerto con lo studio incaricato dall’amministrazione di seguire la fase istruttoria del ... lanazione.it Un centro operativo in caso di calamità a Rubbianello. Marziali: «I locali tolti dal piano alienazioni approvato in Comune»MONTERUBBIANO Si è tenuta l’inaugurazione del nuovo centro operativo comunale di Monterubbiano, che ha trovato sede nella frazione di Rubbianello. L’Amministrazione comunale ... corriereadriatico.it Dopo settimane di richieste per ottenere la documentazione del POC (Piano Operativo Comunale, lo strumento con cui si pianifica lo sviluppo del territorio), e solo a seguito di una nostra formale diffida, i documenti sono arrivati appena pochi minuti fa. Il tutto a facebook