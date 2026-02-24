Board of peace lo storico Kamel | Una Onu privata di Trump una speculazione edilizia sulle ossa di un popolo

Il Board of Peace ha criticato duramente il ritiro di Trump, definendolo come una perdita per la stabilità regionale. Kamel, figura storica nel settore, denuncia una speculazione edilizia sulle ossa di un intero popolo, evidenziando come la politica americana abbia contribuito a destabilizzare la zona. La sua voce si aggiunge a un coro di opposizione contro le politiche che, secondo lui, hanno aggravato le sofferenze locali. La questione rimane aperta e complessa.

Non un’analisi contingente, né un esercizio di cronaca geopolitica, ma un invito a disinnescare categorie mentali che da decenni deformano lo sguardo occidentale sul Medio Oriente. Nella cornice della Fondazione Mirafiore, Lorenzo Kamel, professore ordinario di Storia internazionale all’Università di Torino e tra i più autorevoli studiosi italiani del Medio Oriente, ha articolato una lectio in dieci passaggi, serrata e documentata, invitando a superare pregiudizi e lenti eurocentriche per cogliere la profondità storica di una regione troppo spesso ridotta a numeri, emergenze e tragedie. L’intervento dello storico ha smontato uno per uno concetti apparentemente naturali come capitale, minoranza o confine, mostrandone le radici coloniali o le imposizioni esterne più recenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nasce il Board of Peace per Gaza. L’Onu privata con 20 amici di TrumpÈ stato firmato a Davos lo statuto del Board of Peace, un organismo dedicato alla promozione della pace e alla ricostruzione di Gaza.

L’ex ambasciatore: “Il Board of Peace, l’Onu privata di Trump, è un orrore diplomatico. La Ue paralizzata dai veti”L’ex ambasciatore critica il Board of Peace delle Nazioni Unite, definendolo un “orrrore diplomatico” e sottolineando come l’assenza di Trump abbia indebolito l’istituzione.

Board of Peace, Donald Trump: Dagli Usa un contributo di 10 miliardi di dollariIl presidente americano Donald Trump ha inaugurato oggi la prima riunione del Board of Peace per la Striscia di Gaza a Washington, poi partirà per la Georgia. Il vice premier Tajani è anche lui a ... lastampa.it

Board of Peace, Fassina a La7: Governo Meloni vassallo di Trump, la sua è una scelta umiliante da servi. Scontro con LenziÈ uno spettacolo davvero indegno, siamo di fronte a una regressione morale gravissima. E il governo Meloni si associa a un evento umiliante da servi, uno dei punti più bassi della nostra politica est ... ilfattoquotidiano.it

Perché ritengo opportuna la presenza dell'Italia nel Board of Peace per Gaza (di J. Cingoli) x.com

Il Board of Peace Un “golf club” privato spacciato per diplomazia, dove Trump comanda a vita e che gli permette di avere leva economica. E l’Europa Resta a guardare. Questo il parere del Prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci intervenuto nell’u - facebook.com facebook