Marco Trillini l' eroe moderno La sua vita dedicata alle persone con disabilità
Lunedì 4 maggio, nella piazza principale della città, si sono svolti i riconoscimenti civici a diversi cittadini, tra cui Marco Trillini. La sua attività si concentra da anni sull’assistenza e il sostegno alle persone con disabilità. La cerimonia ha visto la consegna delle benemerenze a chi ha contribuito concretamente alla comunità locale, con Trillini tra i premiati per il suo impegno in questo ambito.
ANCONA – Tra coloro che lunedì 4 maggio, sul palco di piazza Cavour, hanno ricevuto le civiche benemerenze, c’è anche Marco Trillini, la cui vita è da anni dedicata a seguire le persone con disabilità.Laureato in Scienze della comunicazione, Trillini è il referente per la comunicazione e il.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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