Marco Trillini l' eroe moderno La sua vita dedicata alle persone con disabilità

Lunedì 4 maggio, nella piazza principale della città, si sono svolti i riconoscimenti civici a diversi cittadini, tra cui Marco Trillini. La sua attività si concentra da anni sull’assistenza e il sostegno alle persone con disabilità. La cerimonia ha visto la consegna delle benemerenze a chi ha contribuito concretamente alla comunità locale, con Trillini tra i premiati per il suo impegno in questo ambito.