Sostegno alle persone con disabilità pronto il bando per i progetti di vita indipendente | bonus fino a 15mila euro

È stato pubblicato un bando con un budget di 4 milioni di euro destinato a finanziare progetti di vita indipendente per le persone con disabilità. Il sostegno prevede bonus fino a 15.000 euro per ogni progetto approvato. Le richieste possono essere presentate da enti e associazioni che intendono promuovere iniziative di supporto e autonomia per i soggetti interessati. Il bando mira a favorire l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.

Due le linee di intervento finanziate dal nuovo avviso pubblico Pro.V.I.: progetto di vita indipendenti per le persone con disabilità gravi, e interventi di sostegno alla genitorialità per le donne con figli minori Uno stanziamento di 4 milioni di euro per sostenere i progetti di vita indipendente delle persone con disabilità. La Regione Puglia si prepara ad aprire il nuovo avviso pubblico 'Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport' per il 2026, promosso dall'assessorato al Welfare con il dipartimento Welfare. L'avviso pubblico prevede un contributo massimo di 15mila euro, per la durata di 12 mesi. L'obiettivo è...