A tu per tu con l’Elettrice Palatina | Musei Civici aperti gratuitamente ai visitatori

Il 18 febbraio 1743, Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima discendente della casata granducale, morì a Firenze. La sua morte segnò la fine di un’epoca e portò alla chiusura dei Musei Civici, che ora riaprono al pubblico con ingresso gratuito. I visitatori potranno scoprire le opere della collezione, in parte donata dalla stessa Anna Maria Luisa. La riapertura mira a celebrare il legame tra il patrimonio storico e la città.

Il 18 febbraio 1743 si spense a Firenze l’ultima discendente della casata granducale, Anna Maria Luisa de’ Medici, conosciuta come l’Elettrice Palatina. Come ormai consuetudine, in occasione di questo anniversario così significativo per Firenze, il Comune di Firenze aprirà gratuitamente le porte dei Musei Civici Fiorentini ai visitatori e FondazioneMUS.E proporrà un ricordo suggestivo di questa grande figura femminile, le cui scelte sono state determinanti per la storia del suo patrimonio e dell’intera città. “.Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose . a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Quest’anno, per celebrare Anna Maria Luisa de’ Medici, Firenze organizza un omaggio che coinvolge musei civici gratuiti e attività di “living history”.

Giuseppe Ruggeri ha scritto un libro che analizza l'Occidente, e questa uscita ha suscitato molte discussioni tra i lettori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.