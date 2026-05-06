marco poggi in procura a pavia

Marco Poggi si è recato questa mattina in Procura a Pavia per essere ascoltato dai magistrati che indagano sull’omicidio della sorella. La convocazione segue un precedente episodio dello scorso anno, quando, nel maggio, era stato chiamato a Mestre insieme a un amico. I magistrati stanno raccogliendo testimonianze nell’ambito dell’indagine in corso.

Marco Poggi convocato per essere sentito dai magistrati che indagano sull’assassinio di sua sorella. Era già accaduto che venisse convocato in concomitanza all’amico Sempio: era il maggio dello scorso anno e all’epoca fu sentito a Mestre. Un anno dopo, una nuova audizione. Stavolta sul tavolo dei pm pavesi c’è la consulenza tecnica effettuata (mostra foto) sul computer della camera di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Anche le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati in procura a Pavia

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