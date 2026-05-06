Garlasco in corso interrogatorio Marco Poggi Sempio in procura a Pavia ma non risponderà

Da ildifforme.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, è in corso l’interrogatorio di Marco Poggi, fratello della vittima, che non risponderà alle domande. Nel frattempo, Sempio si trova in procura a Pavia per un interrogatorio nell’ambito di una nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Sempio è stato convocato come testimone, mentre Marco Poggi sta rendendo dichiarazioni senza rispondere alle domande poste dagli inquirenti.

Sempio atteso a Pavia per l’interrogatorio nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Convocato anche il fratello della vittima, Marco, come testimone Previsto per oggi l’interrogatorio di Andrea Sempio a Pavia, unico indagato nella seconda inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. L’uomo è stato convocato in Procura per essere ascoltato dai magistrati che, a distanza di anni dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, stanno cercando di ricostruire nuovamente la dinamica e le responsabilità del delitto. Tuttavia, secondo quanto preannunciato dai suoi difensori, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Garlasco. Il filo che lega Marco Poggi ed Andrea Sempio. Omicidio Chiara Poggi.

Video Garlasco. Il filo che lega Marco Poggi ed Andrea Sempio. Omicidio Chiara Poggi.

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