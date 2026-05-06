Marco Poggi e Andrea Sempio si sono incontrati durante le scuole medie, frequentando entrambi l’Ipsia di Sannazzaro de Burgondi. La loro amicizia è proseguita nel tempo, mantenendo un rapporto stabile fino agli ultimi aggiornamenti delle indagini. La comitiva di Garlasco includeva anche altri ragazzi, e nei verbali degli ultimi anni sono stati raccolti dettagli sui loro incontri e interazioni fin dal 2007.

Garlasco (Pavia) – Marco Poggi e Andrea Sempio si sono conosciuti nella stessa classe alle scuole medie, hanno frequentato l’Ipsia di Sannazzaro de Burgondi e non hanno mai smesso di frequentarsi (fino agli ultimi sviluppi d’indagine). Il fratello minore di Chiara oggi ha 38 anni, vive a Mestre, è impiegato. Ascoltato in Procura a Pavia per un paio d’ore mercoledì 6 maggio 2026, ai pm ha ribadito la verità che conosce e consegna agli inquirenti fin dal 13 agosto 2007, la mattina del delitto nella villetta di via Pascoli. E cioè: non c’erano rapporti tra Sempio (oggi 38enne commesso di un negozio di telefonia) e la sorella vittima...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Poggi e Andrea Sempio: come è nata l’amicizia, chi c’era nella comitiva di Garlasco e tutti i verbali dal 2007 a oggi

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