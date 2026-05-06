Durante un interrogatorio presso la Procura di Pavia, Marco Poggi ha dichiarato di non aver mai visto video intimi di sua sorella insieme ad Andrea Sempio. Lo stesso testimone ha spiegato di non aver avuto alcun contatto con contenuti di quel tipo e di non aver mai assistito a situazioni simili. La testimonianza rientra in un procedimento in corso che coinvolge le persone indicate.

"Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio". E' quanto ha detto, in sintesi, Marco Poggi durante l'interrogatorio come testimone che si è tenuto questa mattina in Procura a Pavia. Secondo quanto apprende LaPresse il 37enne ha spiegato di non aver mai visto sul pc di famiglia filmini intimi girati da Chiara Poggi con l'allora fidanzato, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio del 13 agosto 2007, in compagnia dello storico amico che oggi è indagato per il delitto di Garlasco con l'ipotesi di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e i motivi abietti e un movente "sessuale". L'audizione, durata circa un paio d'ore, si è tenuta davanti alle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marco Poggi ai pm: “Mai visto video intimi di mia sorella in compagnia di Sempio”

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