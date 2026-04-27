Intelligenza Artificiale in sanità | dalla teoria alla pratica il futuro che ci aspetta

L'Europa sta affrontando una crescente pressione sui sistemi sanitari pubblici a causa dell'invecchiamento della popolazione. La domanda di servizi medici è in aumento e i costi si fanno più elevati, portando a una ricerca di soluzioni innovative. In questo quadro, l'intelligenza artificiale sta entrando nel settore sanitario con applicazioni che vanno dalla diagnostica alla gestione dei dati clinici. Il passaggio dalla teoria alla pratica sta accelerando, aprendo nuove possibilità.

L’Europa si trova di fronte a una sfida sanitaria senza precedenti. Siamo un continente con una popolazione sempre più anziana che sta esercitando una pressione significativa sui sistemi sanitari pubblici, aumentando i costi e richiedendo soluzioni innovative. Sebbene l’intelligenza artificiale abbia dimostrato un potenziale straordinario in ambiti quali la diagnostica, il supporto alle decisioni cliniche, la scoperta di nuovi farmaci e la medicina preventiva, fino all’80% dei progetti di IA in sanità non riesce ad andare oltre la fase pilota. O meglio: diventa difficile passare dal progetto alla sua adozione. Il punto sul tema è stato fatto...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Intelligenza artificiale in sanità: applicazioni, sostenibilità e sfide future

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