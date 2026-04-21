Germano Lanzoni speaker del Milan | Sono dislessico e l'ho scoperto a 50 anni Seedorf mi stupì

Germano Lanzoni, voce nota per le trasmissioni del Milan, ha rivelato di essere dislessico, scoperto a quarantanove anni. Ricorda come l’ex calciatore Seedorf lo abbia colpito in modo particolare. Da più di vent’anni, Lanzoni accompagna le notti dei tifosi rossoneri, tra momenti di teatro, errori memorabili e emozioni che non si sono mai spente. La sua presenza si è consolidata nel tempo come parte integrante dell’atmosfera del club.

Da oltre vent’anni è il timbro che accompagna le notti del Milan: tra teatro, errori memorabili e brividi mai svaniti, Germano Lanzoni racconta a Fanpage.it, per la rubrica 'Vita da Speaker', cosa significa dare voce a uno stadio. Un viaggio dentro il mestiere dello speaker, tra ritualità, cambiamenti e un’emozione che resta sempre nuova.🔗 Leggi su Fanpage.it

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