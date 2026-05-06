Marco Bocci ha dichiarato che Giulia Michelini gli ha scritto prima della sua intervista a Belve, in cui l’attrice ha parlato con Francesca Fagnani. La conversazione tra i due attori riguarda un episodio legato alla trasmissione e alle dichiarazioni di Michelini. Bocci ha condiviso questo dettaglio senza aggiungere commenti o opinioni, concentrandosi esclusivamente sui fatti comunicati.

Marco Bocci svela un retroscena sull’intervista di Giulia Michelini a Belve e le dichiarazioni dell’attrice a Francesca Fagnani. L’ex star di Squadra Antimafia nel corso della chiacchierata con la giornalista era tornata a parlare proprio del suo legame con il collega. Marco Bocci e la telefonata di Giulia Michelini prima di Belve. Ospite di Belve, Giulia Michelini aveva ricordato gli anni di Squadra Antimafia. La fiction, andata in onda dal 2009 al 2016, all’epoca ebbe un enorme successo, grazie anche all’alchimia fra Giulia e Marco Bocci. Nella serie i due interpretavano rispettivamente Rosy Abate e Domenico Calcaterra: una donna legata alla mafia e un vice questore che si innamoravano follemente.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marco Bocci rivela: “Giulia Michelini mi ha scritto prima dell’intervista a Belve”

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