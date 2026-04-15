Belve Giulia Michelini sul cachet per Rosy Abate | La mia belvata a Mediaset poi ammette il flirt con Marco Bocci

Giulia Michelini è stata ospite di Belve nella puntata di martedì 14 aprile. L'attrice ha parlato del ruolo di Rosy Abate, che le ha dato una grande popolarità, del cachet stellare ottenuto per girare lo spin off della serie e da qui ha confermato anche il flirt con Marco Bocci, commentando l'iconica scena a luci rosse di cui furono protagonisti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Secondo appuntamento stasera su Rai 2 con "Belve 2026", ospiti Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo x.com