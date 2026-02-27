Valerio Scanu senza filtri su Sanremo | Conosco i nomi dei cantanti insospettabili che usano l'autotune

Valerio Scanu ha parlato dei partecipanti al Festival di Sanremo 2026 durante una diretta di Non è la Tv, il format di Fanpage su YouTube. Nel suo intervento, ha affermato di conoscere i nomi di alcuni cantanti insospettabili che utilizzano l’autotune durante le esibizioni. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in studio.

Valerio Scanu ha commentato i cantanti del Festival di Sanremo 2026 nel corso dell'ultima live di Non è la Tv, il format Youtube di Fanpage.it: "Esistono cantanti e cantautori che non sono famosi per essere così intonati, che in questo Sanremo lo sono diventati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Valerio Scanu si opera dopo i chili persi: “Farò un intervento, con la palestra non risolvo”Valerio Scanu ha annunciato che si sottoporrà a un intervento per ridurre la lassità cutanea dopo aver perso molto peso negli ultimi tre anni.

Lo sfogo di Luchè a Sanremo: “Leggere certe cose mi dà fastidio. Siamo nel 2026 e criticano l’autotune”Il rapper napoletano in conferenza stampa a Sanremo ha polemizzato con la critica ed ha parlato anche della sua carriera ricordando il suo percorso:...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Donatella Rettore, le ultime parole di Mike Bongiorno: Prima di morire mi disse: Sei una depressa, non mollare mai; Alessia Vessicchio in lacrime a La Volta Buona: lo Spartito d’Oro della SIAE per papà Peppe; J-Ax e la malattia, circola una fake news sul figlio: ecco cosa è successo al cantante quando ha rischiato la vita.

Valerio Scanu, le parole su Maria De Filippi: Vorrei un chiarimentoEsiste un filo sottile che unisce le persone, anche quando questo si spezza. E Valerio Scanu lo sa bene. A distanza di dieci anni dagli anni d’oro vissuti ad Amici, quel legame che sembrava ... dilei.it

Valerio Scanu: «Con Maria De Filippi ho sbroccato, ora vorrei un chiarimento. In tutti i laghi resta nella storia»«A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi». Un tormentone di quindici anni fa, ancora oggi scolpito nella memoria collettiva. Era il 2010 quando Valerio Scanu, fresco del ... vanityfair.it

"Una carriera di decenni, dal vivo stona. A Sanremo no..." Come al solito senza filtri, Valerio Scanu in direttasgancia una "bomba" sul possibile utilizzo di qualche "trucchetto": https://fanpa.ge/lOhs1 - facebook.com facebook