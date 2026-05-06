È stato approvato il progetto per il rifacimento del marciapiede di via Corridoni, a Civitanova Alta. I lavori, già avviati, interesseranno il lato sud della strada e si concluderanno entro l’estate. La decisione è stata presa dalla giunta comunale, che ha dato il via libera all’elaborato progettuale redatto dall’Ufficio tecnico locale. La riqualificazione mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area pedonale.

Il marciapiede di via Filippo Corridoni pronto entro l’estate, al via i lavori. La giunta ha approvato l’elaborato progettuale, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, relativo ai lavori di rifacimento del marciapiede sul lato sud di via Filippo Corridoni, a Civitanova Alta. L’intervento si è reso indispensabile a causa dell’avanzato stato di degrado della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, caratterizzata da avvallamenti e riparazioni di vario genere che costituiscono insidie e pericoli per il transito pedonale. In particolare, la presenza di un dislivello di circa 70 centimetri, delimitato da gradini, rende il marciapiede non adeguato in termini di dimensioni e sicurezza per carrozzine, persone con disabilità e cittadini con ridotta capacità motoria, spesso costretti a transitare sulla carreggiata stradale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marciapiede di via Corridoni. Ok ai lavori, sarà pronto in estate

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