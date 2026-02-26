Aeroporto di Pisa | terminal Arrivi pronto a luglio ma sarà operativo dopo l’estate Investimento da 70 milioni

Pisa, 26 febbraio 2026 – Il nuovo terminal Arrivi dell’aeroporto di Pisa sarà completato entro fine luglio. Per quella data sarà ultimata la struttura e si entrerà nella fase del collaudo tecnico-amministrativo a cura di Enac. L’attivazione operativa, quindi, non è prevista per la stagione estiva e potrebbe avvenire dopo l’estate. È quanto trapela da Toscana Aeroporti sul cronoprogramma dell’edificio, attualmente in costruzione nell’ambito del piano di riqualificazione e ampliamento dello scalo pisano. Una volta concluso, il nuovo terminal consentirà di avviare la riqualificazione del vecchio edificio, che sarà interamente dedicato alle partenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

