Il mercato del Napoli si prepara a una nuova fase di rivoluzione durante la prossima estate, con diverse operazioni previste. Tra queste, il riscatto di Elmas dal Lipsia, che dovrebbe costare tra i 16 e i 17 milioni di euro, rappresenta una delle mosse principali. La squadra lavora per rafforzare la rosa, programmando interventi mirati per la stagione successiva.

La prossima estate il Napoli è pronto ad effettuare diverse operazioni in fase calciomercato estivo. Una decisione importante sarà il riscatto di Elmas dal Lipsia, fissato tra i 16 e 17 milioni. Il macedone ha giocato molto in questa stagione, offrendo un ottimo contributo ma la decisione definitiva deve ancora arrivare. Napoli, nodo Elmas: la situazione. Il centrocampista macedone rappresenta il crocevia della pianificazione azzurra. Tornato in prestito dalla squadra tedesca nell’estate 2025 con diritto di riscatto, Elmas non ha ancora convinto sul piano della continuità. La società valuterà fino all’ultimo momento se esercitare l’opzione oppure lasciarlo partire definitivamente.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna pronto all’impresa: sarà ancora rivoluzione in estate

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