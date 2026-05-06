Una delegazione delle Marche sta portando avanti una missione in Cina, con l’obiettivo di esplorare opportunità nel settore tecnologico. La visita si concentra sui droni eVTOL, veicoli volanti elettrici di nuova generazione, e sulle possibili collaborazioni con il distretto industriale dello Zhejiang. Durante il viaggio, si discuterà di come queste innovazioni possano essere integrate nei trasporti e nelle altre attività economiche delle Marche, con particolare attenzione alle sinergie tra le due regioni.

? Cosa scoprirai Come possono i droni eVTOL cinesi rivoluzionare il trasporto nelle Marche?. Quali settori marchigiani beneficeranno delle sinergie tecnologiche con lo Zhejiang?. Chi guida la delegazione regionale verso i distretti industriali di Wenzhou?. Perché il modello economico di Wencheng è simile alle nostre PMI?.? In Breve Delegazione con Stefania Bussoletti, Giorgio Buffa, Massimo Stronati e Maria Letizia Urbani.. Focus su economia low-altitude e tecnologie eVtol nella contea di Wencheng.. Prossime tappe istituzionali previste nelle città cinesi di Hangzhou e Keqiao.. Sinergie tecniche per Interporto Marche e Porto di Ancona con distretti cinesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche in Cina: missione strategica verso l’innovazione tecnologica

Magnet Mission: India’s Rare Earth Push for EVs and Chips

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