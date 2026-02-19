India | Summit AI Modi punta all’innovazione e sfida USA e Cina per la leadership tecnologica globale

Il premier Narendra Modi ha organizzato un summit sull’intelligenza artificiale in India, sfidando Stati Uniti e Cina per la supremazia tecnologica. Durante l’evento, più di 250 rappresentanti di aziende e università hanno presentato progetti innovativi nel settore. Modi ha sottolineato l’obiettivo di trasformare il paese in un hub di sviluppo AI, puntando anche a creare nuovi posti di lavoro. La presenza di grandi aziende tecnologiche ha reso questa iniziativa un punto di riferimento nel panorama globale. La sfida continua con l’attenzione di tutto il mondo su Nuova Delhi.

L’India nella Corsa all’AI: Modi Punta alla Leadership Globale tra Opportunità e Sfide. Nuova Delhi si è posta al centro della scena tecnologica mondiale con un summit sull’intelligenza artificiale che ha la partecipazione di oltre 250.000 persone. L’evento, tenutosi il 19 febbraio 2026, segna l’ambiziosa spinta dell’India a competere con Stati Uniti e Cina nel settore dell’AI, con l’obiettivo di diventare un hub tecnologico globale e ridefinire gli equilibri geopolitici. Un Summit per Ridefinire gli Equilibri. L’organizzazione di un evento di tale portata non è un gesto isolato, ma il culmine di una strategia pluriennale del governo indiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

India e AMD: 200MW per un’AI sovrana, sfida a NVIDIA e TCS accelera l’innovazione tecnologica.L’India ha deciso di investire 200 megawatt in intelligenza artificiale sovrana, una mossa che mira a ridurre la dipendenza da aziende straniere come NVIDIA.

L’India cambia pelle: la nuova potenza industriale globale che sfida la CinaL’India sta emergendo come una nuova potenza industriale a livello globale, ponendo sfide alla supremazia cinese.

