India | Summit AI Modi punta all’innovazione e sfida USA e Cina per la leadership tecnologica globale

L’India nella Corsa all’AI: Modi Punta alla Leadership Globale tra Opportunità e Sfide. Nuova Delhi si è posta al centro della scena tecnologica mondiale con un summit sull’intelligenza artificiale che ha la partecipazione di oltre 250.000 persone. L’evento, tenutosi il 19 febbraio 2026, segna l’ambiziosa spinta dell’India a competere con Stati Uniti e Cina nel settore dell’AI, con l’obiettivo di diventare un hub tecnologico globale e ridefinire gli equilibri geopolitici. Un Summit per Ridefinire gli Equilibri. L’organizzazione di un evento di tale portata non è un gesto isolato, ma il culmine di una strategia pluriennale del governo indiano.🔗 Leggi su Ameve.eu
India e AMD: 200MW per un’AI sovrana, sfida a NVIDIA e TCS accelera l’innovazione tecnologica.L’India ha deciso di investire 200 megawatt in intelligenza artificiale sovrana, una mossa che mira a ridurre la dipendenza da aziende straniere come NVIDIA.
L’India cambia pelle: la nuova potenza industriale globale che sfida la CinaL’India sta emergendo come una nuova potenza industriale a livello globale, ponendo sfide alla supremazia cinese.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
