Marcelo Ríos lite in un bar | l’ex numero 1 ATP chiede perdono

Un alterco tra un ex numero uno del tennis e la sua compagna si è verificato in un bar di Santiago. La discussione è degenerata, portando all'intervento di un testimone presente nel locale. Non sono stati forniti dettagli su cosa abbia scatenato lo scontro né sulle eventuali conseguenze. La vicenda ha attirato l'attenzione locale, ma non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti coinvolte.

? Cosa scoprirai Come è degenerata la discussione tra il tennista e la compagna?. Chi è intervenuto per gestire l'alterco nel locale di Santiago?. Perché le autorità non hanno proceduto con l'arresto dell'ex campione?. Cosa ha dichiarato Ríos sui social dopo l'eccesso di alcol?.? In Breve Scontro avvenuto nel locale Taringa nel quartiere Vitacura di Santiago.. Intervento della sicurezza privata e dei Carabineros per gestire la tensione.. Video dell'episodio diffusi dai clienti sui social media durante il weekend.. Ríos ha ammesso l'eccessivo consumo di alcolici tramite un messaggio pubblico.. L’ex tennista Marcelo Ríos è finito al centro di una polemica in Cile dopo un alterco scoppiato nel locale Taringa, situato nel quartiere Vitacura a Santiago, durante lo scorso fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcelo Ríos, lite in un bar: l’ex numero 1 ATP chiede perdono Notizie correlate Leggi anche: Marcelo Rios oggi è irriconoscibile, l’ex numero 1 del tennis ha drasticamente cambiato vita Un fan chiede a Ronaldo l'iconica esultanza con Marcelo: la scena è dolcissimaMomento di tenerezza per Cristiano Ronaldo: un piccolo fan gli chiede l'autografo e poi di riprodurre insieme a lui l'iconica esultanza con Marcelo.