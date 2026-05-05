Marcelo Rios oggi è irriconoscibile l’ex numero 1 del tennis ha drasticamente cambiato vita

Marcelo Rios, ex numero uno del tennis mondiale, ha 50 anni e ha completamente modificato il suo stile di vita. Dopo aver concluso la carriera agonistica, si dedica principalmente all’attività fisica, condividendo sui social foto di allenamenti in palestra. Il suo aspetto attuale, caratterizzato da muscoli e tatuaggi, dista molto da quello che mostrava sui campi da tennis durante il suo periodo di massimo splendore.

Marcelo Rios, ex numero 1 ATP, oggi ha 50 anni ed ha cambiato totalmente vita. Il tennis è solo un ricordo per Rios, che sui social posta le sue giornate in palestra e tra muscoli e tatuaggi è assai diverso a quello visto sui campi da tennis.🔗 Leggi su Fanpage.it

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