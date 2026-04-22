Un giovane tifoso si avvicina a Cristiano Ronaldo chiedendogli un autografo, poi gli propone di riprodurre insieme l’esultanza che il calciatore ha condiviso con Marcelo. La scena si svolge in modo spontaneo, con il bambino che mostra entusiasmo e Ronaldo che risponde con un sorriso. L’episodio si conclude con un momento di complicità tra il campione e il piccolo fan, catturato da alcuni presenti.

Momento di tenerezza per Cristiano Ronaldo: un piccolo fan gli chiede l'autografo e poi di riprodurre insieme a lui l'iconica esultanza con Marcelo. CR7 lo accontenta con un sorriso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un fan chiede a Ronaldo l'iconica esultanza con Marcelo: la scena è dolcissima

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