Un atleta ha stabilito un nuovo record durante cinque gare consecutive, entrando così nella Hall of Fame dello sport. La sua carriera è iniziata sui campi di calcio del territorio, ma sono state le strade vuote e silenziose dopo la pandemia a far emergere la sua passione per la corsa. La sua storia lega il passato sportivo al riconoscimento attuale, segnando un momento importante nel panorama atletico.

Per una vita ha rincorso un pallone sui campi del territorio, ma è stato il silenzio delle strade post-pandemia a rivelargli la sua vera vocazione. Fabio Poggianu, 47 anni e una quotidiana routine da magazziniere, è la prova che la parabola sportiva di un amatore può cambiare direzione quando meno te lo aspetti. Da ’calciatore della domenica’ a maratoneta capace di imprese regionali, Fabio ha iniziato a macinare chilometri tra asfalto e calanchi, trasformando una semplice curiosità in una passione che oggi profuma davvero di leggenda locale. Il culmine di questo percorso è arrivato lo scorso aprile a Rimini, quando ha ricevuto la medaglia assegnata a chi completa le cinque maratone storiche dell’Emilia-Romagna (Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini e Bologna) entro un arco di cinque anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maratoneta da record. Gareggia in cinque corse ed entra nella Hall of fame

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