Milan Ruud Gullit entra ufficialmente nella Hall of Fame rossonera

Un ex calciatore entra ufficialmente nella Hall of Fame del club di Milano. La cerimonia si è svolta recentemente, confermando l’ingresso di questa figura tra le eccellenze che hanno indossato la maglia rossonera. La Hall of Fame rappresenta un riconoscimento per chi ha contribuito alla storia del club, attraverso i propri successi e la dedizione mostrata nel corso degli anni.

Hall of fame: tre parole, prese in prestito dall’inglese, che identificano uno degli obiettivi più nobili per ogni club, ossia salvaguardare la propria identità. Nel caso di quello rossonero, c’è un nome nuovo che da qualche giorno ha fatto ingresso nell’elenco dei protagonisti più rappresentativi della storia del Milan. Parliamo di Ruud Gullit, leggendario attaccante degli anni 80 e ricordato ancora oggi come uno dei tre tenori di quel fantastico Milan “olandese” allenato da Arrigo Sacchi. Per sempre un’icona rossonera. Gullit era presente a San Siro per la partita di domenica scorsa contro la Juventus e, con l’occasione, è stato celebrato il suo ingresso ufficiale nella Hall of Fame rossonera, un progetto nato solo due anni fa in collaborazione con il main sponsor Emirates ma che comprende già diverse personalità di spicco.🔗 Leggi su Milanzone.it

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“Io il calcio non l’ho mai visto solo come un gioco. Per me è sempre stato qualcosa di più. È libertà, è istinto, è quel momento in cui tutto sembra facile… anche quando non lo è. Sono Ruud Gullit, e ho imparato che il calcio è il gioco più semplice del mondo… - facebook.com facebook

Così Ruud Gullit festeggia l’ingresso nella Hall of Fame rossonera direttamente a San Siro. #gullit #halloffame #milan #milanpress x.com