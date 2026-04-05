Olimpia Milano | D’Antoni entra nella Hall of Fame del basket

Il 5 aprile 2026, un ex allenatore e giocatore di basket è stato inserito nella Hall of Fame. La sua carriera comprende anni giocati con la maglia di una squadra milanese e un percorso da allenatore che si è esteso anche alla Nba, la lega di basket più conosciuta al mondo. La sua presenza nel mondo del basket è riconosciuta per i numerosi successi e il contributo alla storia dello sport.

Milano, 5 aprile 2026 – Una leggenda sul parquet e in panchina, con centinaia di pagina di storia della pallacanestro scritte con la maglia dell’Olimpia e da allenatore anche in Nba, la lega più famosa al mondo. Mike D’Antoni, classe 1951, verrà inserito nella Hall of Fame del basket mondiale il 15 agosto 2026. Con lui, tra i nomi di spicco, il tecnico dei Boston Celtics campioni Nba nel 2008 Doc Rivers e la stella dei Phoenix Suns Amar'e Stoudemire. In Italia. Di origini italiane, gli antenati venivano da Nocera Umbra, sbarcò a Milano nel 1977, in coincidenza della fine di un periodo piuttosto cupo per l’Olimpia Milano, che a metà degli anni ‘70 conobbe anche l’onta della retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: D’Antoni entra nella Hall of Fame del basket D'Antoni candidato all'elezione nella Hall of Fame: "Ha cambiato il basket con la sua filosofia"C'è anche una fetta d'Italia tra i candidati ad entrare nella Hall of Fame di basket di Springfield, Massachusetts. Leggi anche: Mike D'Antoni sempre più nella leggenda: ad agosto entrerà nella Hall of Fame Temi più discussi: Mike D'Antoni entra nella Hall of Fame del basket: la storia della leggenda della pallacanestro (anche italiana); Bob McAdoo, l’uomo dei sogni; BASKET I 90 anni dell’Olimpia Milano: l’emozione e i ricordi di Vittorio Gallinari; Mike D'Antoni sempre più nella leggenda: ad agosto entrerà nella Hall of Fame. L'Olimpia Milano festeggia i 90 anni con le sue leggende. VIDEOGiornata speciale per l'Olimpia Milano: durante l'intervallo della gara contro Sassari, è andata in scena la festa per i 90 anni del club biancorosso, in ritardo di qualche mese per i Giochi Invernali ... sport.sky.it Olimpia Milano, altro finale da dimenticare: a Udine un nuovo koL’Armani si fa rimontare per l’ennesima volta, questa volta il successo è di Udine che vince 86-83. Non bastano i 16 punti di Mannion e Nebo. ilgiorno.it 6 nella storia Con Mike D’Antoni diventano sei le leggende Olimpia nella Hall of Fame di Springfield #ForzaOlimpia #OlimpiaMilano facebook 90 ANNI DI STORIE E DI PASSIONE Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano il 9 gennaio 2026 ha festeggiato i 90 anni di attività. Il 2 aprile 1987 vinceva la sua seconda Coppa dei Campioni, la prima con Bob McAdoo grande protagonista. x.com