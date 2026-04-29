Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato con 13 voti favorevoli un nuovo piano economico che si articola in dieci punti principali. La decisione arriva dopo una seduta durante la quale sono stati discussi i dettagli del documento, volto a rilanciare il territorio. La delibera riguarda le strategie di sviluppo e le iniziative di investimento previste per il prossimo periodo.

? Cosa sapere Il Consiglio regionale della Basilicata approva il nuovo piano economico con 13 voti favorevoli.. Il documento definisce dieci pilastri strategici per lo sviluppo sociale e ambientale lucano.. Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato nella serata di mercoledì 29 aprile il Documento economico finanziario, dando il via alle linee guida per la gestione delle risorse e le strategie di sviluppo della regione con un voto favorevole di 13 membri del centrodestra contro gli otto contrari del centrosinistra. L’esito dell’Assemblea lucana traccia una mappa precisa per il futuro amministrativo, definendo gli obiettivi della manovra di bilancio e indicando gli strumenti operativi necessari per attuare la programmazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, ok al nuovo piano: 10 pilastri per rilanciare il territorio

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