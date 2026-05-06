maradona youssef il libano in cucina oltre la guerra

Maradona Youssef racconta come il cibo libanese abbia rappresentato un rifugio e un simbolo di identità durante gli anni della guerra nel paese. Nato in famiglia, ha vissuto un’infanzia segnata dal conflitto e dalla ricerca di stabilità attraverso i sapori della cucina tradizionale. La sua esperienza rivela come i piatti siano diventati un modo per mantenere vivo il senso di appartenenza e cultura, nonostante le difficoltà del contesto.

Un racconto dell’infanzia, il peso della guerra, la famiglia e il modo in cui il cibo è diventato casa, mestiere e identità. C’è tutto questo fra le pagine del romanzo di Maradona Youssef, Mezé, miracoli e disastri. Il mio Libano in cucina, oltre la guerra (Solferino). Sarà proprio il cuoco – conosciuto a MasterChef Italia 5, poi accanto a Bruno Barbieri al Fourghetti di Bologna e adesso con il suo Mezé, a Milano– a presentarlo oggi alle 18 alla libreria Ubik. Assieme a lui, Martina Mari e il pasticciere Gino Fabbri (sono previsti anche assaggi a cura di Mezé e Fabbri). Con questo racconto di memoria Maradona torna all’origine della propria storia: la scuola, la famiglia, le uscite, ma anche le bombe, gli attentati, i posti di blocco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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In cucina con Maradona Youssef - Kilimangiaro - 03/05/2026

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