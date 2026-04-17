Youssef Maradona, chef libanese, racconta come la cucina rappresenti il suo rifugio di felicità. Nel suo nuovo libro intitolato

Nato a Beirut nel 1986, primo figlio maschio in una famiglia paterna di militari e materna di medici, Maradona Youssef, che il pubblico italiano ha conosciuto con MasterChef Italia 5 e All Stars, poi accanto a Bruno Barbieri al Fourghetti di Bologna e oggi con Mezè a Milano, torna all’origine della propria storia: la scuola, la famiglia, le uscite, ma anche le bombe, gli attentati, i posti di blocco. La pace, per lui, ha un solo nome: la cucina. Il libro racconta tutto questo senza ridurre il Libano a un repertorio del dolore. Mostra piuttosto come una tavola possa diventare ordine, relazione, possibilità. Il contrario della guerra. «Dietro ogni sua ricetta c’è una storia, un concetto, una citazione filosofica che rispecchia la sua sorprendente personalità», racconta Sara Faillaci.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maradona Youssef: «La cucina è il mio primo posto felice. In Libano si festeggia anche sotto i missili: la vita non si può fermare»

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