Strade verde e strutture pubbliche | il Comune vara un nuovo accordo quadro sulla manutenzione

Il Comune ha approvato un nuovo accordo quadro dedicato alla manutenzione di strade, aree verdi e strutture pubbliche. Si tratta di uno strumento unico, che mira a migliorare la gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie, eliminando la frammentazione dei contratti e rendendo più efficiente l’intervento. La novità si concentra sull’uso di un sistema predittivo e proattivo per la pianificazione delle attività.

Un unico strumento predittivo e proattivo per rivoluzionare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dicendo addio alla frammentazione dei singoli appalti. La Giunta comunale di Modena ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Accordo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Strade, verde e strutture pubbliche: il Comune vara un nuovo accordo quadro sula manutenzioneUn unico strumento predittivo e proattivo per rivoluzionare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dicendo addio...

Strade, verde e strutture: il Comune vara un nuovo accordo quadro sula mautenzioneUn unico strumento predittivo e proattivo per rivoluzionare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dicendo addio...

Approfondimenti e contenuti su Strade verde e strutture pubbliche il...

Temi più discussi: Spoleto, manutenzioni in città: verde pubblico, strade e scuole nel piano settimanale di A.Se.; Bollettino della viabilità n. 25 del 3.3.2026; Pulizie e decoro, si parte da San Paolo e Tivoli nell'accordo tra Città Metropolitana e Retake; Terra dei fuochi: un’intesa a sei per rimuovere i rifiuti dalle strade.

Franchi a metà mandato. Strade, ponti e strutture: Continuiamo il lavoroLavori sugli impianti, interventi per la sicurezza delle strade e dei ponti, cura dell’ambiente e del verde pubblico, ma anche criticità da affrontare nella seconda parte del mandato. Il governo ... lanazione.it

Strade e strutture carcerarie: ecco il Piano di valorizzazione dell'Asinara«Riteniamo fondamentale condividere la pianificazione e lo sviluppo strategico dell’Asinara con l’Ente Parco, il sindaco e l’intera comunità. Per questo, ci auguriamo che il ministro proceda ... unionesarda.it

Degrado urbano e incuria mortificano una delle strade simbolo dello shopping partenopeo. Via Chiaia che da sempre rappresenta una zona importante del salotto buono di Napoli corre il rischio di perdere sempre di più il suo potere attrattivo. La strada pedon - facebook.com facebook

Arruolarsi per sé stessi e per la famiglia. Annunci nelle strade di Berlino, segno dei tempi. x.com